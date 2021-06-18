Євро-2020. Ярмоленко знову найкращий на думку зарубіжних видань

SkySports та TuttoMercatoWeb підвели підсумки поєдинку з Північною Македонією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Північною Македонією в рамках другого туру групового етапу Євро-2020.

Англійське видання SkySports та італійське TuttoMercatoWeb підвели підсумки першої перемоги нашої команди на цьому ЧЄ.

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Від британців найвищу оцінку отримав Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський.

Бущан(7), Караваєв(6), Забарний(6), Матвієнко(7), Миколенко(6), Степаненко(6), Шапаренко(6), Зінченко(7), Маліновський(8), Ярмоленко(8), Яремчук(7), Циганков(6), Бєсєдін(6)

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На думку ж італійців найкраще проти македонців себе проявив автор першого голу нашої команди - Андрій Ярмоленко. Найменший бал отримали Шапаренко та Циганков.

Бущан(7), Караваєв(7), Забарний(6,5), Матвієнко(5,5), Миколенко(5,5), Степаненко(6), Ярмоленко(7,5), Циганков(5), Шапаренко(5), Зінченко(5,5), Маліновський(6,5), Яремчук(7)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав 6 балів за поєдинок проти збірної Північної Македонії.