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Чемпіонат Європи 2020, Група С 21 червня, 2021 Північна Македонія - Нідерланди Стадіон: Йоган Кройф Арена, Амстердам

У понеділок 21 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арені відбудеться поєдинок 3-го туру групи C чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться суперники збірної України національні команди Північної Македонії та Нідерландів.

Північна Македонія

Македонія виступає на цьому турнірі гідно, але не продуктивно ... Якщо в останньому для себе матчі на цьому чемпіонаті македонці не вдарить в бруд обличчям програвши з рахунком типу 0:5, то уболівальники цієї команди збірної цілком можуть бути горді за своїх улюбленців. 1:3 австрійцям програли, та 1:2 українцям. Два забиті м'ячі на Євро вже непоганий успіх для дебютанта! У заключному турі турнірної мотивації у команди вже немає, з 4-го місця в групі вони вже нікуди не подінуться, але віддаватися балканці звичайно будуть по повній програмі. Резервісти "помаранчевих" будуть так само по бойовому налаштовані. Адже їм потрібно себе показати з найкращого боку, щоб спробувати завоювати довіру перед поєдинками плей-оф. Так що говорити про те, що, македонці мають тут додаткові шанси на успіх через те, що, гратимуть проти команди яка пройшла вже в плей-оф, явно не доречно. Так що завдання у македонців залишається незмінним, зіграти гідно, і уникнути розгромної поразки ....

Заявка команди

Воротарі: Столе Дімітрієвский (Райо Вальекано), Даміан Шишковский (Докса), Рісто Янков (Работнічкі).

Захисники: Стефан Ристовский (Динамо Загреб), Дарко Велковский (Ріека), Вісар Мусліу (Фехервар), Езгіян Аліоский (Лідс), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Ристевский (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).

Півзахисники: Аріан Адемі (Динамо Загреб), Бобан Ніколов (Лечче), Еніс Бардхі (Леванте), Еліф Елмас (Наполі), Стефан Спіровский (АЕК), Тихомир Костадінов (Ружомберок), Ферхан Хасані (Партизані), Даніель Аврамовский (Кайсериспор), Марджан Радеский (Академія Пандєва).

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа), Александр Трайковский (Мальорка), Іван Тричковский (АЕК), Влатко Стояновский (Шамблі), Дарко Чурлінов (Штутгарт), Мілан Ристовский (Спартак Трнава), Крсте Велкоский (Сараєво).

Нідерланди

Нідерланди не просто вже пройшли в 1/8, вони собі навіть гарантували перше місце в групі. Звісно, цей поєдинок "помаранчеві" можуть у впівноги. Але, по-перше, груповий етап для Нідерландів домашній і грати абияк в домашній грі на Євро просто не можна пробачити. По-друге, однозначно піде величезна ротація гравців на цей матч, і шанс отримають ті, хто ще на полі взагалі не з'являвся. А вони захочуть показати свою боєздатність. Плюс тут ще й суперник не найскладніший, на якому можна досить непогано відірватися, та порадувати своїх уболівальників.

Заявка команди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донні ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Чемпіонати Європи

Північна Македонія вперше грає у фінальній стадії великого турніру.

Найкращий результат на Євро: не грала

Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, коли вперше з Євро-1984 не пройшли кваліфікацію.

Найкращий результат на Євро: чемпіони (1988)

Історія протистоянь

Всі чотири попередні матчі суперників відбулися в кваліфікації чемпіонатів світу. У Македонії немає жодної перемоги у протистоянні з Нідерландами, але є дві нічиї.

Цифри та факти

• У фінальну стадію Північна Македонія пробилася через Лігу націй УЄФА-2018/19;

• Нідерланди уже вийшли в плей-оф з першого місця, а Північна Македонія буде останньою в групі;

• Північна Македонія стала 35-ю збірною, яка пробилася у фінальну стадію Євро;

• В Амстердамі македонці раніше провели два матчі. 2005-го команди розписали нульову нічию, а у квітні 2009-го Нідерланди знищили суперника 4:0.;

• Пандєв брав участь у всіх чотирьох попередніх матчах суперників;

• Статистика збірної Нідерландів в Амстердамі - В58 Н25 П32, на Йоган Кройф Арені - В41 Н18 П12.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Нідерландів явним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,22. На перемогу Північної Македонії можна поставити з коефіцієнтом - 16,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Нідерландів 3:0