 Євро-2020. Північна Македонія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка
Сьогодні 13:54 2382
У Львові буде найбільша фанзона у Західній Україні для перегляду матчу збірної
Сьогодні 13:09 713 1
УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Англії
Сьогодні 11:39 406
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Сьогодні 11:34 472 1
Євро-2020. Нідерланди упевнено переграли Австрію та оформили путівку до плей-оф
Сьогодні 11:30 542
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 10:04 2550
Євро-2020. Збірна України перемогла Північну Македонію, Нідерланди переграли Австрію та інші новини
Сьогодні 08:00 522
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:57 9420
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було
Вчора 23:52 4969
Костюк поступилася росіянці на турнірі у Бірмінгемі
Вчора 21:26 730
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:11 222
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна Стас Лысак
Сьогодні 13:00 767 1
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2000
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 20:46 1805
Яремчук подвоїв перевагу збірної України
Яремчук подвоїв перевагу збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 987
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Вчора 11:30 1430
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
16.06.2021 21:32 781
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
16.06.2021 19:37 1511
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
16.06.2021 17:06 1807 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
16.06.2021 14:31 465
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1200
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2475 1
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії Valeriy Ruchka
15.06.2021 17:48 2094 2
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи Стас Лысак
15.06.2021 16:30 959
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі Дима Копий
15.06.2021 15:23 913
Прямі трансляції
Навколо спорту

Північна Македонія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи

Сьогодні 15:07 273 0
Північна Македонія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч у групі С чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група С
21 червня, 2021

Північна Македонія - Нідерланди
Стадіон: Йоган Кройф Арена, Амстердам

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У понеділок 21 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арені відбудеться поєдинок 3-го туру групи C чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться суперники збірної України національні команди Північної Македонії та Нідерландів.

Північна Македонія

Македонія виступає на цьому турнірі гідно, але не продуктивно ... Якщо в останньому для себе матчі на цьому чемпіонаті македонці не вдарить в бруд обличчям програвши з рахунком типу 0:5, то уболівальники цієї команди збірної цілком можуть бути горді за своїх улюбленців. 1:3 австрійцям програли, та 1:2 українцям. Два забиті м'ячі на Євро вже непоганий успіх для дебютанта! У заключному турі турнірної мотивації у команди вже немає, з 4-го місця в групі вони вже нікуди не подінуться, але віддаватися балканці звичайно будуть по повній програмі. Резервісти "помаранчевих" будуть так само по бойовому налаштовані. Адже їм потрібно себе показати з найкращого боку, щоб спробувати завоювати довіру перед поєдинками плей-оф. Так що говорити про те, що, македонці мають тут додаткові шанси на успіх через те, що, гратимуть проти команди яка пройшла вже в плей-оф, явно не доречно. Так що завдання у македонців залишається незмінним, зіграти гідно, і уникнути розгромної поразки ....

Заявка команди

Воротарі: Столе Дімітрієвский (Райо Вальекано), Даміан Шишковский (Докса), Рісто Янков (Работнічкі).

Захисники: Стефан Ристовский (Динамо Загреб), Дарко Велковский (Ріека), Вісар Мусліу (Фехервар), Езгіян Аліоский (Лідс), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Ристевский (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).

Півзахисники: Аріан Адемі (Динамо Загреб), Бобан Ніколов (Лечче), Еніс Бардхі (Леванте), Еліф Елмас (Наполі), Стефан Спіровский (АЕК), Тихомир Костадінов (Ружомберок), Ферхан Хасані (Партизані), Даніель Аврамовский (Кайсериспор), Марджан Радеский (Академія Пандєва).

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа), Александр Трайковский (Мальорка), Іван Тричковский (АЕК), Влатко Стояновский (Шамблі), Дарко Чурлінов (Штутгарт), Мілан Ристовский (Спартак Трнава), Крсте Велкоский (Сараєво).

Нідерланди

Нідерланди не просто вже пройшли в 1/8, вони собі навіть гарантували перше місце в групі. Звісно, цей поєдинок "помаранчеві" можуть у впівноги. Але,  по-перше, груповий етап для Нідерландів домашній і грати абияк в домашній грі на Євро просто не можна пробачити. По-друге, однозначно піде величезна ротація гравців на цей матч, і шанс отримають ті, хто ще на полі взагалі не з'являвся. А вони захочуть показати свою боєздатність. Плюс тут ще й суперник не найскладніший, на якому можна досить непогано відірватися, та порадувати своїх уболівальників.

Заявка команди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донні ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Чемпіонати Європи

Північна Македонія вперше грає у фінальній стадії великого турніру.

Найкращий результат на Євро: не грала

Нідерланди зіграли у фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, коли вперше з Євро-1984 не пройшли кваліфікацію.

Найкращий результат на Євро: чемпіони (1988)

Історія протистоянь

Всі чотири попередні матчі суперників відбулися в кваліфікації чемпіонатів світу. У Македонії немає жодної перемоги у протистоянні з Нідерландами, але є дві нічиї.

Цифри та факти

• У фінальну стадію Північна Македонія пробилася через Лігу націй УЄФА-2018/19;

• Нідерланди уже вийшли в плей-оф з першого місця, а Північна Македонія буде останньою в групі;

• Північна Македонія стала 35-ю збірною, яка пробилася у фінальну стадію Євро;

• В Амстердамі македонці раніше провели два матчі. 2005-го команди розписали нульову нічию, а у квітні 2009-го Нідерланди знищили суперника 4:0.;

• Пандєв брав участь у всіх чотирьох попередніх матчах суперників;

• Статистика збірної Нідерландів в Амстердамі - В58 Н25 П32, на Йоган Кройф Арені - В41 Н18 П12.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Нідерландів явним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,22. На перемогу Північної Македонії можна поставити з коефіцієнтом - 16,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Нідерландів 3:0

Коментарі ()