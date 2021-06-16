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Навколо спорту

Реал оголосив про відхід Рамоса

Сьогодні 22:51 237 0
Серхіо Рамос грав у Реалі 16 років
Реал оголосив про відхід Рамоса
#Рамос, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Захисник Реала Серхіо Рамос покине клуб.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу

В кінці цього місяця у капітана "вершкових" закінчується контракт з клубом, і сторони не стали його продовжувати.

Реал пропонував Рамосу продовжити контракт на один рік, а гравець хотів на два. Також Серхіо не хотів йти на скорочення зарплати. 

Наразі серед претендентів на капітана "бланкос" згадують Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Севілью, вихованцем якої він є.

Раніше повідомлялося, що Рамос підпише короткостроковий контракт із Реалом.

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