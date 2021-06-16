Реал оголосив про відхід Рамоса

Серхіо Рамос грав у Реалі 16 років

Джерело - Чемпіон.

Захисник Реала Серхіо Рамос покине клуб.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу

В кінці цього місяця у капітана "вершкових" закінчується контракт з клубом, і сторони не стали його продовжувати.

Реал пропонував Рамосу продовжити контракт на один рік, а гравець хотів на два. Також Серхіо не хотів йти на скорочення зарплати.

Наразі серед претендентів на капітана "бланкос" згадують Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Севілью, вихованцем якої він є.

Раніше повідомлялося, що Рамос підпише короткостроковий контракт із Реалом.