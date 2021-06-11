Севілья хоче перехопити капітана Реала

Серхіо Рамос може повернутися у Севілью

Севілья серйозно розраховує підсилитися захисником Реала Серхіо Рамосом.

Про це повідомляє El Primer.

"Червоно-білі" хочуть скористатися невизначеною ситуацією 35-річного футболіста з Реалом. Нагадаємо, що переговори про продовження контракту Рамоса з Реалом проходять важко.

Севілья пропонує Серхіо контракт на 5 років з зарплатою в 7 млн євро за сезон. Крім того, Рамос в разі згоди отримає можливість залишитися в клубі після завершення кар'єри.

Контракт Рамоса з Реалом закінчується 30 червня.

Раніше повідомлялося, що Рамос підпише короткостроковий контракт із Реалом.