Рамос підпише короткостроковий контракт із Реалом

Нову угоду буде підписано до кінця червня

35-річний іспанський центральний захисник Реала Серхіо Рамос змінив свою позицію щодо продовження контракту з мадридським клубом.

Про це повідомляє Cuatro.

Кілька місяців Рамос чекав, що Реал запропонує йому нову довгострокову угоду, але цього так і не відбулося. Тепер футболіст згоден підписати короткостроковий контракт терміном на один рік.

Нову угоду буде підписано до кінця червня.

Минулого сезону футболіст провів за Реал 21 матч у всіх турнірах, де забив чотири м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість Рамоса становить €14 мільйонів.

Раніше, Рамос пересварився з керівництвом Реала та готується покинути клуб.