 Євро-2020. Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини
Сьогодні 08:00 695
Селюк: Я ще до Євро казав, що у збірної України шансів вийти з групи більше, ніж у Росії
Сьогодні 11:09 119
Євро-2020. Шведський автобус вистояв під натиском збірної Іспанії
Сьогодні 11:00 185
Євро-2020. Франція - Німеччина: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:52 2112
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 08:48 2131
Іспанія не змогла переграти Швецію на Євро-2020
Вчора 23:57 2134
Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. Як це було
Вчора 23:57 3376
Словаччина несподівано обіграла Польщу на Євро-2020
Вчора 20:53 1280
Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу
Вчора 20:44 761
Зубков пропустить матч з Північною Македонією на Євро-2020
Вчора 19:28 927
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого Андрій Твердохліб
Вчора 20:15 1723 1
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою Андрій Твердохліб
Вчора 19:06 1478
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 3634
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
Вчора 16:30 1254
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
Вчора 14:30 3327
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 389
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Вчора 10:00 7967
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:44 714
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:39 1504
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:34 3194
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна Valeriy Ruchka
13.06.2021 20:36 1232
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
13.06.2021 19:47 586
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
13.06.2021 14:28 1297
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
13.06.2021 13:13 1511
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
13.06.2021 11:13 4432 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 09:59 1297 0
Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
15 червня, 2021

Франція - Німеччина
Альянц Арена, Мюнхен

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У вівторок 15 червня Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбудеться поєдинок 1-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Франції та Німеччини.

Франція

Національна збірна Франції змогла дійти до фіналу на попередньому чемпіонаті Європи, який був для неї домашнім, а також виграти чемпіонат Світу в Росії. На майбутній турнір "триколірні" їдуть в ролі головного фаворита на думку букмекерів. Однак, на груповому етапі команді Дідьє Дешама доведеться зіткнутися з такими командами, як Німеччина, Португалія і Угорщина. Потрапивши в "групу смерті", французи зобов'язані брати очки в кожному матчі. Але перемогти Німеччину в Мюнхені - завдання не з легких.

Заявка команди

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Німеччина

Національна збірна Німеччини на Євро-2016 стала третьою, поступившись Франції з рахунком 0:2 в півфіналі, а на чемпіонаті світу в Росії і зовсім не вийшла з групи. Уже заздалегідь відомо, що для Йоахіма Лева цей турнір стане останнім біля керма німецької команди. Проте, молодь, яка провалилася на мундіалі, вже підросла і набралася досвіду. Німеччину теж цілком можна вважати одним з головних фаворитів турніру, але на групових етапах великих турнірів ця збірна часто має великі проблеми.

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Чемпіонати Європи

Для французької збірної це десятий Євро в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія чемпіонату Європи відбулася без французів 1988 року.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1984, 2000)

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Історія протистоянь

Команди 31 раз грали між собою. Німеччина здобула дев'ять перемог, Франція - 14. На великих міжнародних турнірах суперники зустрічалися 7 разів: французи відсвяткували 3 перемоги, німці - дві, і ще дві гри завершилася внічию.

Цифри та факти

• Німці тричі вигравали чемпіонат Європи - в 1972, 1980 і 1996 роках - і ще три рази грали в фіналі;

• Французи - чинні чемпіони світу;

• Збірні Франції та Німеччини потрапили в одну групу вперше в історії чемпіонатів Європи та світу.

• Дешам перемагав на чемпіонатах світу (1998) і Європи (2000) як футболіст і тепер може зробити це як тренер;

• Тренерська статистика Дешама в матчах з Німеччиною: В3 Н2 П2. Лев проти Франції: В2 Н2 П4;

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори дають обом командам приблизно одинакові шанси на перемогу. Тріумф Німеччини - 2,90, коефіцієнт на перемогу Франції - 2,69.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції 2:1

Коментарі ()