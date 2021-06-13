 Євро-2020. Данія - Бельгія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Данія - Бельгія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Сьогодні 18:09 268 0
Данія - Бельгія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В
17 червня, 2021

Данія - Бельгія
Стадіон: Паркен (Копенгаген)

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

17 червня в Копенгагені на стадіоні Паркен відбудеться поєдинок 2-го туру групи В чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Данії і Бельгії. 

Данія

Збірна Данії у матчі проти фінів пережила справжній шок. Спочатку один із лідерів команди Крістіан Еріксен непритомний повалився на газон і лікарі тривалий час боролися за життя футболіста. Здавалося б матч мають перенести на інший день, але коли футболісту стало краще, то поєдинок вирішили продовжили. А потім збірна Фінляндії забила гол з єдиного удару по воротах в матчі...і створила сенсацію. Так, Данія грала значно краще і домінувала весь матч, але так буває у футболі. Бельгія куди складніший суперник, та данцям конче необхідно зачепитися за очки.

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Бельгія

У першому раунді бельгійці впевнено і легко "проїхалися" по збірній Росії. І було помітно, що запас сил іще є. Якби потрібно було забивати ще, то Лукаку і компанія зробили б це. Після першого тайму (2:0) бельгійці "включили економрежим" і довели матч до логічного завершення, по інерції забивши ще раз.

Чи вийде так само впевнено здолати Данію? Тут питання відкрите. Адже ми так і не побачили усю силу цієї скандинавської команди. Чи вплинув епізод з Еріксеном на гравців у поєдинку проти фінів? Як команда сприйме поразку в першому матчі? Можливо це тільки додасть мотивації! 

Заявка команди

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Чемпіонати Європи

Данія вдев'яте  вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Бельгійці грають на Євро вдруге поспіль і вшосте в цілому.

Найкращий результат на Євро: друге місце (1980)

Історія протистоянь

Команди зустрічалися 15 разів, здобувши по шість перемог. Збірна Данії забила 25 м'ячів, збірна Бельгії - 27.

Цифри та факти

• Данія і Бельгія вийшли на Євро-2020 без жодної поразки у відбірковому циклі. Так само як Італія, Іспанія та Україна;

• Збірна Бельгії стала найрезультативнішою командою у відбірному циклі Євро-2020 з 40 голами в десяти матчах;

• Бельгія виграла обидва матчі проти Данії 2020 року. На Паркені 5 вересня бельгійці здобули перемогу з рахунком 2:0 завдяки, а у рідних стінах 18 листопада команда Роберто Мартінеса була сильнішою 4:2;

• Данія виграла ЄВРО-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу;

• Перемога з рахунком 9:0 над Сан-Марино, здобута 10 жовтня 2019 року, стала для бельгійців найбільшої на чемпіонатах Європи з урахуванням кваліфікації.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Данії аутсайдером цього матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 3,95. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Бельгії - 2,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії 2:1

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