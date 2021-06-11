Верес буде готуватися до нового сезону в УПЛ

Верес визначився з планом підготовки до майбутнього сезону в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Найближчої суботи, 12 червня, Верес проведе заключний матч сезону 2020/21 з Гірник-Спортом і після цього футболісти та тренерський штаб вирушать у десятиденну відпустку.

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Вже 23-го червня команда знову збереться в Рівному, де проведе перший збір, повідомляє офіційний сайт клубу. Триватиме він до 2-го липня. Увагу буде сфокусовано на загальнофізичній підготовці та роботі з м'ячем.

5-го липня команда вирушить на другий збір. До 18-го липня Верес буде жити і тренуватися в Винниках на базі Руха. Уже є попередня домовленість з Волинню, Рухом, Львовом та Карпатами щодо проведення товариських матчів. Дати цих поєдинків будуть остаточно визначені згодом.

Базовою датою старту нового сезону в УПЛ є 25 липня.