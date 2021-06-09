Верес заявив три стадіони для виступів в УПЛ

Рівненський клуб буде грати домашні матчі у Луцьку

Верес вже визначився з аренами, на яких проводитиме свої поєдинки в Прем'єр-лізі сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Луцький стадіон Авангард буде основним для Вереса під час домашніх матчів української еліти прийдешнього сезону.

Також було заявлено ще дві резервні арени: Авангард, який розташовується в Рівному та перебуває на стадії реконструкції, та Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.

Раніше, Верес підсилився лідером Олімпіка.