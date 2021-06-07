Фран Соль знову може змінити клуб

Нападник Тенеріфе Фран Соль, права на якого належать київському Динамо, може залишитись в Іспанії.

Про це повідомляє Deporpress.

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Ейбар після вильоту з Ла Ліги шукає центрального нападника та розглядає варіанти з Марком Кардоной та Франом Солем,

Окрім Ейбара, на форварда киян також претендують Тенеріфе та Райо Вальєкано, але на заваді може стати висока зарплата іспанця. Раніше повідомлялось, що для Франа пріоритетом є залишитись у Тенеріфе.

За Тенеріфе іспанець зіграв 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді.