Джерело - espreso.tv.
Іспанський нападник Фран Соль не хоче повертатися у Динамо з оренди із Тенеріфе.
Про це розповів сам футболіст.
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"Я сподіваюся, що зможу виступати за Тенеріфе в наступному сезоні. Але ми поки що точно нічого не знаємо. Останнє слово про моє майбутнє залишається за Динамо", - сказав Соль.
За Тенеріфе іспанець зіграв 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді.