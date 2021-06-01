Фран Соль прокоментував своє майбутнє

Іспанський нападник Фран Соль не хоче повертатися у Динамо з оренди із Тенеріфе.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я сподіваюся, що зможу виступати за Тенеріфе в наступному сезоні. Але ми поки що точно нічого не знаємо. Останнє слово про моє майбутнє залишається за Динамо", - сказав Соль.

За Тенеріфе іспанець зіграв 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді.