Де Дзербі хоче перехопити захисника у Динамо

Шахтар готує підсилення складу

Новоспечений головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі попросив клубне керівництво підписати йому двох бразильських центральних захисників.

Про це повідомляє Fotospor.

Перший - Марлон із Сассуоло, про якого вже неодноразово повідомлялося. А ось другий - Маркао з Галатасарая, інтерес до якого раніше приписували Динамо.

Нещодавно Маркао продовжив контракт зі стамбульським клубом, але в Туреччині це рішення пов'язують з бажанням Галатасарая виручити якнайбільше на літньому продажі бека.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо.