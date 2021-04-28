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Динамо повернулося до варіанту з Маркао

Сьогодні 18:25 375 0
Кияни почали переговори із захисником Галатасарая
Динамо повернулося до варіанту з Маркао
#Маркао, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Динамо розпочало переговори із захисником Галатасарая Маркао. 

Про це повідомляє Fotomac.

Інтерес до Маркао Динамо приписували ще влітку минулого року, але тоді до конкретики справа не дійшла.

Контракт Маркао з Галатасараєм закінчується влітку 2022 року. Переговори щодо нової угоди поставлені на паузу через високі запити гравця щодо зарплати (від 950 тисяч до 1,75 мільйона євро в рік).

Галатасарай розуміє, що через рік може втратити Маркао безкоштовно, тому готовий продати 24-річного бразильського захисника цього літа. Турецький клуб вимагає за гравця 10 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Маркао 1 гол і 1 асист в 37 матчах за Галатасарай у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше, голкіпера Динамо прооперували у Мюнхені.

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