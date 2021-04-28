Динамо повернулося до варіанту з Маркао

Кияни почали переговори із захисником Галатасарая

Динамо розпочало переговори із захисником Галатасарая Маркао.

Про це повідомляє Fotomac.

Інтерес до Маркао Динамо приписували ще влітку минулого року, але тоді до конкретики справа не дійшла.

Контракт Маркао з Галатасараєм закінчується влітку 2022 року. Переговори щодо нової угоди поставлені на паузу через високі запити гравця щодо зарплати (від 950 тисяч до 1,75 мільйона євро в рік).

Галатасарай розуміє, що через рік може втратити Маркао безкоштовно, тому готовий продати 24-річного бразильського захисника цього літа. Турецький клуб вимагає за гравця 10 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Маркао 1 гол і 1 асист в 37 матчах за Галатасарай у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше, голкіпера Динамо прооперували у Мюнхені.