Динамо повернулося до варіанту з Маркао

Джерело - sport.ua.
Динамо розпочало переговори із захисником Галатасарая Маркао.
Про це повідомляє Fotomac.
Інтерес до Маркао Динамо приписували ще влітку минулого року, але тоді до конкретики справа не дійшла.
Контракт Маркао з Галатасараєм закінчується влітку 2022 року. Переговори щодо нової угоди поставлені на паузу через високі запити гравця щодо зарплати (від 950 тисяч до 1,75 мільйона євро в рік).
Галатасарай розуміє, що через рік може втратити Маркао безкоштовно, тому готовий продати 24-річного бразильського захисника цього літа. Турецький клуб вимагає за гравця 10 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні на рахунку Маркао 1 гол і 1 асист в 37 матчах за Галатасарай у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.
Раніше, голкіпера Динамо прооперували у Мюнхені.