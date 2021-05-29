Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо

Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро

Джерело - iG.

Шахтар може підписати бразильського хавбека Бенфіки Педріньо Делміно.

Про це повідомляє iG.

Остаточне рішення буде прийнято 31 травня.

Донецький клуб заплатить "орлам" від 35 до 40 мільйонів євро.

Раніше Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря.