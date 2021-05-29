Шахтар заплатить Бенфіці 35-40 млн євро за Педріньо

Джерело - iG.
Шахтар може підписати бразильського хавбека Бенфіки Педріньо Делміно.
Про це повідомляє iG.
Остаточне рішення буде прийнято 31 травня.
Донецький клуб заплатить "орлам" від 35 до 40 мільйонів євро.
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|На сайт
Джерело - iG.
Шахтар може підписати бразильського хавбека Бенфіки Педріньо Делміно.
Про це повідомляє iG.
Остаточне рішення буде прийнято 31 травня.
Донецький клуб заплатить "орлам" від 35 до 40 мільйонів євро.