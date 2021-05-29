Хакімі погодився перейти в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Захисник Інтера Ашраф Хакімі близький до переходу в ПСЖ.
Про це повідомляє Мохамед Бухафсі.
Футболіст дав згоду на перехід в ПСЖ. Гравця переконав проект парижан.
Зараз ПСЖ і Інтер ведуть переговори про трансфер футболіста. Клуби близькі до угоди.
Comme annoncé hier, les négociations avancent bien entre le #PSG et l’Inter Milan. Les 2 clubs sont proches d’un accord. Le PSG dispose d’un accord de principe de Hakimi ! Hakimi est convaincu par le projet parisien.— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 29, 2021
Le 3 eme club intéressé par le joueur c’est #Chelsea ! https://t.co/3tXhlRLvjf