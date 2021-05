Інтер готовий продати Хакімі в ПСЖ

ПСЖ хоче придбати марокканського захисника Інтера Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

22-річний футболіст є пріоритетним варіантом парижан на позицію правого захисника.

Гравцеві запропонували контракт строком до 2026 року із зарплатою 8 мільйонів євро в рік.

Італійський клуб хоче отримати за Хакімі як мінімум 70 мілліоноа євро.

#PSG want to sign Achraf #Hakimi, who is the first choice as the new right fullback. Offered a contract until 2026 (€8M/year). #Leonardo is working to reach an agreement with #Inter, which ask €70M at least. Many clubs are interest, but only #Paris have already opened talks https://t.co/P9IooSVXLl