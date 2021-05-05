Баварія хоче підписати лідера Інтера

Джерело - sport.ua.
Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні 22-річного правого півзахисника міланського Інтера Ашрафа Хакімі.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Трансфер може відбутися наступного літа.
Хакімі захищає кольори Інтера з 1 вересня 2020 року після переходу з мадридського Реала за €45 мільйонів. У поточному сезоні Ашраф провів за міланський клуб 41 матч у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
Контракт футболіста з Інтером розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість Хакімі становить €50 мільйонів.
В активі Ашрафа 31 матч за збірну Марокко, де він забив 2 голи.
Нагадаємо, Інтера став чемпіоном Італії.