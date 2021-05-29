Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

Уже цієї суботи, 29 травня, на Ештадіу де Драгау в Порту Манчестер Сіті та Челсі визначать володаря кубка Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Слідкуйте за усим найцікавішим, що передує фіналу в нашому матч-центрі. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, а LIVE гри ТУТ. Відео голів і огляд матчу будуть доступні ТУТ.

Найцікавіші факти та цифри фіналу МанСіті - Челсі

Манчестер Сіті

• Манчестер Сіті вперше зіграє в фіналі Ліги/Кубка чемпіонів;

• Для команди з Манчестера це буде лише другий єврокубковий фінал в історії. Містяни вигравали європейський Кубок лише одного разу - в сезоні 1969/70 перемогли в фіналі Кубка УЄФА польський Гурнік (2:1);

• Сіті - 42-й фіналіст в історії Кубка європейських чемпіонів. Цей список поповнюється новою командою третій сезон поспіль, після того як в 2019 році в фінал вийшов Тоттенгем, а в минулому - ПСЖ. якщо брати тільки Лігу чемпіонів, то Містяни - 21-й фіналіст турніру;

• Сіті може стати 23-м володарем Кубка європейських чемпіонів. У попередній раз список переможців оновився в 2012 році, коли Лігу чемпіонів виграв Челсі;

• Ман Сіті тричі перетинався з англійськими клубами в турнірах УЄФА. З Челсі - в півфіналі Кубка кубків-1970/71. Лондонці мінімально виграли обидва матчі проти діючого на той момент володаря трофея. Ще два рази - в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У сезоні 2017/18 "городяни" програли Ліверпулю 0:3 на виїзді і 1:2 вдома. У наступному сезоні Сіті мінімально поступився Тоттенгему на виїзді, після чого переміг вдома 4: 3, але вибув з правилом виїзного на виїзді. Домашня перемога 4:3 над "шпорами" є для Сіті єдиною в шести єврокубкових матчах проти англійських клубів;

• Сіті став першим англійським клубом, який виграв 11 матчів в одному розіграші. До рекорду, встановленого Реалом в сезоні 2001/02, залишилася одна перемога;

• До гола Марко Ройса на 84-й хвилині першого матчу 1/4 фіналу Ман Сіті не пропускав в Лізі чемпіонів 790 хвилин. Попередній гол їм забив колумбійський вінгер Порту Луїс Діас, який відкрив рахунок в першому турі. Рекорд турніру належить Арсеналу. У сезоні 2005/06 він не пропускав 995 хвилин. Сіті випередив Ювентус (690 хвилин) і посідає друге місце;

• Манчестер Сіті десятий раз грає в Лізі чемпіонів. З сезону 2011/12 клуб не пропустив жодного розіграшу;

• Сіті забив 60 голів в 25 останніх матчах Ліги чемпіонів. За останні три сезони команда здобула 24 перемоги при чотирьох нічиїх і трьох поразках. У цих матчах англійці забили 76 голів і пропустили 25;

Челсі

• Це третій фінал Ліги чемпіонів для Челсі. Обидва попередніх завершилися серією пенальті:

2008 - 1:1 проти Манчестер Юнайтед, пен. 5:6, Москва;

2012 - 1:1 проти Баварії, пен. 4:3, Мюнхен;

• Челсі в четвертий раз зіграє в фіналі єврокубка проти англійського клубу. Після поразки від Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів-2008 лондонці перемогли Арсенал 4:1 в Лізі Європи-2019, але в матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року програли Ліверпулю 4:5 по пенальті після нічиєї 2:2;

• Статистика Челсі в матчах з англійськими клубами в єврокубках: В7 Н8 П4. Перемога над Арсеналом в 2019 році - єдина для синіх в останніх п'яти матчах (Н2 П2). При цьому Челсі виграв рівно половину з десяти таких протистоянь в плей-офф;

• У нинішньому розіграші у Челсі вже вісім перемог. З останніх 19 матчів Ліги чемпіонів лондонці виграли 11 при п'яти нічиїх;

Особисті протистояння

• Команди зустрічалися в Європі тільки раз - в півфіналі Кубка кубків-1970/71. Лондонці мінімально виграли обидва матчі проти діючого на той момент володаря трофея. Згодом Челсі змінив Сіті в якості переможця турніру, обігравши в переграванні фіналу Реал;

• Матч в Порту стане четвертим між цими командами в поточному сезоні. Челсі виграв дві з трьох попередніх зустрічей. У тому числі з рахунком 2:1 на стадіоні Сіті оф Манчестер 8 травня;

• Команда Тухеля також обіграла Сіті в півфіналі Кубка Англії на Уемблі 17 квітня;

• У першому поєдинку команд в цьому сезоні, який пройшов 3 січня на Стемфорд Брідж, підопічні Гвардіоли виграли з рахунком 3:1;

• На внутрішній арені Челсі і Манчестер Сіті зустрічалися 166 разів. Перевага за Челсі - 68 перемог проти 58 у Сіті при 40 нічиїх. Лондонці виграли три з чотирьох останніх матчів між цими командами;

• Клуби зустрілися в фіналі Кубка англійської ліги-2018/19 на Уемблі. Після нульової нічиєї в ігровий час Сіті переміг по пенальті 4:3;

• Суперники зустрічалися ще в одному кубковому фіналі - в першому Кубку повноправних членів в сезоні 1985/86. Це був турнір для клубів двох вищих англійських дивізіонів. Челсі переміг на Вемблі з рахунком 5:4;

Фінал

• Втретє в фіналі Ліги чемпіонів зіграють два англійські клуби. У 2008-му в Москві Челсі поступився по пенальті Манчестер Юнайтед, а два роки тому Ліверпуль обіграв Тоттенхем у Мадриді;

• У Лізі чемпіонів було три іспанських фіналу. Тепер буде і три англійських. Був ще один італійський і один німецький;

• Сіті - дев'ятий англійський клуб у фіналі Кубка чемпіонів. Це найкращий результат серед всіх компаній;

• Обидва фіналіста не пропускали більше одного гола в матчах Ліги чемпіонів-2020/21;

Місце проведення фіналу

• Фінал відбудеться на стадіоні Драгау в Порту, де Сіті розписав нульову нічию з Порту на груповому етапі. Це єдиний матч в поточній кампанії, в якому команда Хосепа Гвардіоли не перемогла;

• Челсі на цій арені виграв лише раз в чотирьох поєдинках;

• Після нічиєї з Порту в п'ятому турі статистика Сіті в матчах на території Португалії виглядає так: одна перемога, дві нічиї та одна поразка. Це був другий матч "городян" на Драгау. Перший завершився перемогою над Порту з рахунком 2: 1 в 1/16 фіналу Ліги Європи-2011/12;

• Це буде п'ятий матч Челсі на Драгау: В1 Н1 П2. В останній раз лондонці грали в Порту (і в Португалії) на груповому етапі Ліги чемпіонів-2015/16 і поступилися Порту 1:2. Їх загальна статистика в Португалії: В3 Н1 П2;

Тренери

• Хосеп Гвардіола може стати шостим тренером, який виграв Кубок чемпіонів з двома клубами. Він привів Барселону до перемоги в Лізі чемпіонів в 2009 і 2011 роках;

• Гвардіола вигравав у двох фіналах Ліги чемпіонів, у яких приймав участь в якості тренера;

• Головний тренер Манчестер Сіті вийшов у фінал турніру в третій раз в трьох різних десятиліттях;

• Також Гвардіола має одну з найдовших перерв між виходами в фінал ЛЧ – 10 років. Більше лише у Луї ван Гала - 14 років (1996-2010) Юппа Хайнкеса - 14 років (1998-2012) та Удо Латтек - 10 років (1977-1987) ;

• Взимку Томас Тухель змінив Френка Лемпарда на посаді головного тренера Челсі. Загалом, Челсі третій раз виходить в фінал ЛЧ після змін тренера по ходу сезону. Раніше Аврам Грант змінив Моуріньо в сезоні 2007/2008, а також Ді Матео приходив у клуб замість Віллаша-Боаша у 2012-у;

• Томас Тухель вивів ПСЖ у фінал минулого розіграшу, але парижани мінімально програли Баварії в Лісабоні. Це перший тренер, який вивів різні клуби в фінал Кубка чемпіонів в двох сезонах поспіль;

• Тухель жодного разу не обігравав Гвардіолу як тренер, до того як прийняв Челсі. У п'яти матчах з клубами Гвардіоли біля керма Майнца і дортмундської Боруссії Тухель добув дві нічиїх при трьох поразках. Його команди в тих зустрічах забили два м'ячі, а пропустили - 11. До двох недавніх перемог Челсі над Сіті в цьому сезоні Тухель і Гвардіола останній раз зустрічалися у фіналі Кубка Німеччини-2015/16. Баварія виграла по пенальті після нульової нічиєї. Це був останній матч Гвардіоли в Баварії перед відходом в Манчестер Сіті;

Гравці

• Олександр Зінченко може стати третім гравцем із українським паспортом - володарем Кубка чемпіонів. Раніше почесний трофей вигравали Андрій Шевченко (Мілан, 2003) та Анатолій Тимощук (Баварія, 2013);

• У складі Ман Сіті тільки Ілкай Гюндоган грав у фіналі Ліги чемпіонів. Він забив з пенальті єдиний гол за Дортмунд, коли Боруссія поступилася Баварії 1: 2 у фіналі 2013 року. Гюндоган може стати четвертим, хто забив у фіналі Кубка чемпіонів за різні клуби;

• Тьяго Сілва був капітаном ПСЖ в програному фіналі минулого сезону. Це єдиний гравець Челсі, який виходив на поле у ​​вирішальному матчі Ліги чемпіонів;

• Матео Ковачич провів на лавці запасних обидва переможних фіналу Реала в 2017 і 2018 роках. Він також провів вісім матчів у тріумфальному сезоні 2015/16, але не потрапив до заявки на фінал;

• Олів'є Жиру став першим гравцем Челсі, який оформив покер в єврокубках. Крім того, у віці 34 років і 63 днів француз став найстаршим автором хет-трику (і покеру) в Лізі чемпіонів;

• Едуар Менді не пропускав у восьми з 11 матчів Ліги чемпіонів в цьому сезоні. Це рекорд для воротарів англійських клубів за всю історію турніру. У Едерсона з Манчестер Сіті на один сухий матч менше;

• Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брейна у січні 2012 року перейшов у Челсі з Генка. Залишок сезону він провів у бельгійському клубі і лише потім переїхав до Лондона. У Челсі півзахисник зіграв всього дев'ять матчів у всіх турнірах, три з них - на груповому етапі Ліги чемпіонів восени 2013 року. Сезон 2012/13 він провів в Вердері на правах оренди, а в січні 2014 року підписав контракт з Вольфсбургом. У 2015 Кевін повернувся до Англії, уклавши шестирічний контракт з Манчестер Сіті;

• Резервний воротар Челсі Віллі Кабальєро провів 48 матчів за Сіті за три сезони з 2014 по 2017 рік. Він відбив три удари в серії пенальті з Ліверпулем в переможному фіналі Кубка англійської ліги в сезоні 2015/16. Це єдиний трофей, який Кабальєро завоював в Манчестері;

• Натан Аке приєднався до Челсі в 2010 році, але провів лише 17 матчів за клуб у всіх турнірах і в 2017 році пішов в Борнмут. Він був у запасі в переможних для Челсі фіналах Ліги Європи-2012/13 і Кубка ліги-2014/15, а також не вийшов на поле в програному фіналі Кубка Англії проти Арсеналу в 2017-му;

Партнери по збірній

Джон Стоунз, Кайл Вокер, Філ Фоден, Рахім Стерлінг і Бен Чілвелл, Ріс Джеймс, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одої, Теммі Абрахам (Англія) ;

Ерік Гарсія, Емерік Ляпорт, Родрі, Ферран Торрес і Кепа, Маркос Алонсо, Сесар Аспілікуета (Іспанія) ;

Бенжамен Менді і Кюртен Зума, Н'Голо Канте, Олів'є Жиру (Франція) ;

Ілкай Гюндоган і Антоніо Рюдігер, Тімо Вернер, Кай Гаверц (Німеччина) ;

Едерсон, Фернандіньо, Габріел Жезус і Тьяго Сілва (Бразилія) ;

Зак Стеффен і Крістіан Пулішич (США) ;

Серхіо Агуеро і Кабальєро нетривалий час в 2018 році грали разом за збірну Аргентини;

Грали разом

Сесар Аспілікуета і Кевін де Брейне (Челсі 2013) ;

Ріяд Марез і Н'Голо Кантt (Лестер 2015/16) ;

Ріяд Марез і Бен Чілвелл (Лестер 2016-18) ;

Емерік Ляпорт і Кепа (Атлетік 2016-18) ;

Ілкай Гюндоган і Кристал Пулішич (Боруссія Дортмунд 2015/16) ;

Тухель був тренером Гюндогана в дортмундської Боруссії в сезоні 2015/16;

Фоден і Хадсон-Одої допомогли збірній Англії виграти чемпіонат світу-2017 серед юнаків до 17 років у Індії;

Або Стеффен, або Пулішич стане першим футболістом з США в фіналі Кубка чемпіонів.

Використані матеріали UEFA.