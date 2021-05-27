Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

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Півзахисник Манчестер Сіті Філіп Фоден поділився очікуваннями від фінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі: "З приходом Тухеля Челсі став дуже сильною командою. Вони майже не програють, недавно перемогли нас. Так що ми добре знайомі з суперником, і фінал обіцяє бути дуже непростою. Все вирішиться в одному матчі, статися може що завгодно. Члени моєї сім'ї весь час говорять, що їм досі не віриться в те, що я зіграю в фіналі Ліги чемпіонів. [Про своє 21-річчя за день до фіналу] Упевнений, для мене це буде найкращий подарунок, якщо ми переможемо. Сподіваюся, якщо ми виграємо, я зможу відсвяткувати зі своєю сім'єю. Це було б здорово. Вони продовжують твердити мені, як сильно їм не вистачає походів на стадіон і що їм нема чого робити. Сподіваюся, вони зможуть прийти на стадіон і подивитися фінал. Цей момент був би для мене особливим. До фіналу буду підходити так само як до інших матчів: з посмішкою, кажучи собі, мовляв, подивимося, що вийде. У плані підготовки нічого не зміниться - все буде так само".

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні. Проти команд Гвардіоли завжди надзвичайно важко. Я грав проти його Баварії, зараз зустрічався з його Ман Сіті. Я роками спостерігав за тим, як прогресує його Барселона, як вона вчиться його футболу, як можна атакувати і як можна оборонятися. Він створював машини для перемог, і саме це він зараз зробив в Англії. Можна сміливо сказати, що Ман Сіті і Баварія в цьому сезоні і в минулому були орієнтиром для європейських клубів. Ми намагаємося скоротити розрив, а футбол хороший тим, що це можна зробити навіть за 90 хвилин. Це реально, і ми постараємося досягти цього в фіналі".

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью висловився про вихід клубу до фіналу Ліги чемпіонів: "На нас було своєрідне тавро команди, ніколи не грала в фіналі, занадто недосвідченої команди, якщо говорити про історичну перспективу. Але в цьому сезоні нам вдалося дістатися до найвищої планки. Звичайно, це особливе почуття, а для мене тим більше адже я довго в Європі, багато разів грав в ЛЧ, але далі півфіналу не проходив. Так що я по-справжньому задоволений. Це велика честь. У подібному матчі для перемоги треба буде викластися як мінімум на 200 відсотків".