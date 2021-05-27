Джерело - Чемпіон.

У суботу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2020/21, у якому Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє з Челсі. Поєдинок відбудеться в Порту на Ештадіу де Драгау. Початок о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

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