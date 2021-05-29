Манчестер Сіті - Челсі 0:1. ОНЛАЙН

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Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Перший тайм завершується! Челсі мінімально перемагає Манчестер Сіті. Пепу Гвардіолі потрібно терміново шукати ключ до воріт Менді.

45' Вокер намагався правим флангом прорватися, але його зупинив Бен Чілвелл.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' ГООООЛ! Челсі виходить вперед! Маунт класно видав пас на хід на Гавецра, той втік від Зінченка, переграв Едерсона і забив у порожні ворота.

41' Контролює зараз Челсі м'яч, але до ударів справа не доходить.

39' Сілва все ж отримав травму в епізоді з Гюндоганом. Бразильський захисник покинув поле! Замість нього гру продовжив Крістіансен.

38' Марез прострілював з правого флангу, але м'яч прилетів у руки Менді.

37' Канте класно видав на Гаверца, той намагався у центр зміститися, але м'яч у нього забрав Зінченко.

35' Команди перерву взяли невелику на водопій.

33' Гюндоган грубо зіграв проти Гюндогана, за шо отримав жовту картку. Перший "гірчичник" у нашому матчі.

31' Знову Жоржиньо порушив правила, на цей раз проти Фодена.

29' Вокер класно прорвався по правому флангу і навіть зміг прострілити, але Фоден не дотягнувся до м'яча.

27' Де Брейне класно виводив Фодена один на один, проте Рюдігер встиг у підкаті заблокувати цей удар.

25' Джеймса збили на правому фланзі, черговий штрафний у нашому матчі. Дуже багато фолів у фінальному поєдинку.

23' Жоржиньо сфолив проти Вокера на фланзі, суддя обмежився усним попередженням для італійця.

21' Мареза у центрі поля збили, штрафний для Манчестер Сіті.

19' Дуже активні перші хвилини у нашому матчі, обидві команди біжуть в атаку інколи забуваючи про захист.

17' Пішла подача з кутового, але Едерсон на виході класно зіграв і забрав м'яч у руки.

16' Знову Вернер зміг по воротах пробити, але Едерсон перевів м'яч на кутовий.

15' Вернер прорвався по центру і низом пробивав по воротах, але Едерсон зафіксував м'яч у руках.

13' Вернер з правого флангу викотив м'яч на Канте. Той у дотик пробив по воротах суперника, але влучив у захисника Манчестер Сіті.

11' У контратаку втікали гравці Сіті, але простріл Стерлінга у підкаті зупинив Чілвелл.

10' Гаверц класно прострілював у штрафний майданчик, але Вернер не влучив по м'ячу і подарував снаряд супернику.

9' Пішла подача з кутового, але Зінченко порушив правила проти Сілви.

8' Стерлінг класно увірвався в штрафний майданчик, але відпустив задалеко м'яч і його удар без проблем Менді перевів на кутовий.

6' Вокер активно пресингував Тьяго Сілву, проте арбітр зафіксував фол на користь Челсі.

4' Джеймс класно запустив вперед Вернера, прокинувши м'яч повз Зінченка, німецький нападник відпасував на Гаверца, але його простріл прийшовся у руки Едерсону.

3' Бернандо Сілва рукою допоміг собі в боротьбі з Жоржиньо, суддя зафіксував штрафний удар.

2' Не поспішають команди вперед, наразі Челі контролює м'яч на власній половині поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

У Порту розпочинається церемонція відкриття фінального поєдинку Ліги чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд на цей поєдинок!

Манчестер Сіті зіграє проти Челсі в фіналі Ліги чемпіонів 2020/21.

Матч відбудеться в суботу, 29 травня, о 22:00 за київським часом на Ештадіу де Драгау в Порту.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.