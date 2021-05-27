Вільярреал - Манчестер Юнайтед 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

ВІЛЬЯРРЕАЛ ВИГРАЄ ЛІГУ ЄВРОПУ! Давід Де Хеа не реалізував пенальті!

11:10 Руллі потужно пробив у кут, Де Хеа вгадав, але тут без шансів

10:10 Ліндельоф забиває! Зараз воротарі будуть пробивати пенальті!

10:9 Торрес пробив у дев'ятку, без шансів для Де Хеа.

9:9 Танзабе переграв Руллі.

9:8 Гаспар також реалізував свій удар.

8:8 Шоу забиває! Руллі був дуже близький до того, щоб парирувати цей удар!

8:7 Коклен пробив точно в дев'ятку.

7:7 Джеймс реалізовує свій удар

7:6 Альбіоль переграв Де Хеа!

6:6 Фред потужно пробив у кут, Руллі вгадав, проте парирувати не зміг.

6:5 Гомез забиває!

5:5 Кавані чітко реалізував свій удар!

5:4 Парехо також забиває! Тепер все буде вирішуватися до одного не забитого!

4:4 Рашфорд забиває!

4:3 Альебрто Морено реалізовує свій удар.

3:3 Фернадеш пробив точно у кут.

3:2 Алькасер прошив Де Хеа!

2:2 Теллес розвів м'яч та голкіпера по кутам.

2:1 Раба вирішив пробити по центру.

1:1 Мата зрівнює!

1:0 Морено забиває!

Завершується другий додатковий тайм! Нас чекає серія пенальті.

120' Також заміна від Вільярреалу: Раба змінив Капу.

120' Заміна подвійна від Сульшера: замість Мактомінея та Ван-Біссаки на поле вийшли Теллес та Мата.

120' Три хвилини залишилось грати командам.

117' Подвійна заміна в МЮ: Джеймс вишой замість Погба, замість Байї на поле вийшов Туанзебе

115' Суддя не призначив пенальті! Схоже, що Фред був заблизько до нападника, а також зіграв той фактор, що м'яч відлетів до руки від газону.

114' Кавані тим часом отримав жовту картку за розмови з арбітром!

113' Морено потужно пробивав з меж штрафного майданчику і влучив у руку Фреду, суддя переглядає VAR!

112' Погба намагався на Кавані віддати пас у штрафний майданчик, але захисники перехопили м'яч.

110' Рашфорд зараз на газоні опинився. Лікарі на полі з'явилися.

108' Фред наступив на ногу Коклену в центрі поля! Штрафний удар для Вільярреалу.

106' Другий додатковий тайм розпочався!

Завершується перший овертайм!

105' Хвилину компенсував арбітр.

103' Пішов наві з корнеру, проте оборонці МЮ вибили м'яч подалі.

102' Парехо виконував подачу зі штрафного, але Де Хеа кулаком вибив м'яч на кутовий.

100' Перша заміна в складі Манчестер Юнайтед: Фреда замінив Грінвуда.

98' Активізував Вільярреал свій пресинг і Манчестер трохи притисся до своїх воріт.

96' Алькасер пробивав з меж штрафного, але м'яч застряг між захисників.

94' Фернандеш втікав у контратаку, але забарився з передачею і втратив м'яч.

92' Фернандеш пробивав з-за меж штрафного, але Альбіоль заблокував цей удар.

91' Перший додатковий тайм розпочався!

Завершується основний час! Нас чекає два овертайма!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Шоу на дальню стійку подавав, але там нікого з нападників МЮ не виявилося.

87' Ще дві заміни від Емері: замість Морено та Фойта вийшли Педраса та Гаспар.

85' Фойт активно сперечався з арбітром, за що отримав жовту картку.

83' Байї у верховій боротьбі ліктем вдарив суперника по голові, за що отримав жовту картку.

81' Рашфорд скинув Кавані під удар, але постріл уругвайця трохи повз ворота пройшов.

79' Рашфорд, отримавши м'яч від Кавані, з-за меж штрафного майданчика завдав удар по воротах суперника, але взяв значно лівіше мети.

77' Манчестер Юнайтед виконував подачу з кутового, але оборонці Вільярреалу відбилися.

75' Подвійна заміна від Вільярреалу: Трігероса та Піно на поле вийшли Гомес та Алькасер.

73' Вільярреал двічі поспіль виконував кутовий, проте манкунціанці відбилися.

71' Шоу виконував подачу на Кавані, але удар уругвайця прийшовся у руки Руллі.

69' Фернандеш виконував передачу з правого краю в центр, звідки пробивав з кількох метрів по воротах суперника Решфорд, але англієць чудом пробив повз ворота.

67' Ліндельоф збив Морено, штрафний удар на користь Вільярреалу.

65' Активно зараз атакують манкуніанці, схоже, що Сульшер знайшов ключ до оборони Вільярреалу.

63' Погба виходив на ударну позицію, але його удар заблокували.

61' Гравці Манчестер Юнайтед побачили гру рукою в захисника Вільярреалу, але свисток судді промовчав.

59' Заміна у складі Вільярреалу: замість Баки на поле вийшов Коклен.

57' Переглядав VAR арбітр, але зарахував він цей гол.

56' ГООООЛ! Манчестер Юнайтед зрівнює рахунок! Рашфорд пробивав у ворота суперника. М'яч рикошетом від ноги захисника відлетів на Кавані, який пробив у порожні ворота.

55' Удар по воротам суперника Мактоміней завдав, але влучив він у одного з захисників, які опинилися на шляху м'яча кутовий удар для Вільярреалу.

53' Капу збив Фернандеша грубо, за що отримав жовту картку.

51' Ван-Біссака виконував передачу з лівого флангу в центр штрафного, де на виході спокійно діяв голкіпер, який забрав сферу в свої рукавички.

49' Погба виконував діагональ на Фернандеша, але португалець не зміг вдало обробити м'яч і в підсумку втратив снаряд.

47' Вільярреал розігрував штрафний і пішла подача з флангу, але м'яч застряг седер захисників і в підсумку манкуніанці відбилися.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Вільярреал мінімально веде у рахунку. Манчестер Юнайтед володів ініціативою, проте гостроти біля воріт суперника не створював.

45' Грінвуд прорвався до штрафного майданчику і виконував простріл, але Альбіоль заблокував цей крос, м'яч відлетів у руки Руллі.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Піно втікав у контратаку, але його не підтримали партнери і в підсумку м'яч у Манчестер Юнайтед опинився.

41' Кавані намагався увірватися до штрафного майданчика, але його зупинив Парехо.

39' Подача за подачею йде від Манчестер Юнайтед, проте захисники Вільярреалу поки відбиваються.

37' Заволодів МЮ ініціативою, зараз більше біля своїх воріт грає Вільярреал, проте у Руллі роботи поки що немає.

35' Фернандеш намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але Альбіоль головою відвів загрозу від своїх воріт.

33' Мактомінай намагався протягнути м'яч на собі до лінії штрафної, але його зупинили два захисника.

31' Активізувалися гравці Манчестер Юнайтед після пропущеного голу, проте поки до ударів справа не доходить.

29' ГООООООЛ! Вільярреал виходить вперед! Штрафний удар на лівому фланзі заробили іспанці. Виконав подачу в центр Парехо, а Морено, випередивши Ліндельофа, відправив м'яч в кут воріт.

26' З дальньої дистанції вирішив пробити Піно, але вийшло вкрай не точно.

24' Грінвуд виконував класний дальній пас на Кавані, але уругваєць не вдало прийняв м'яч і той відскочив до Руллі.

22' Чергову подачу з корнера виконував Парехо, проте захисники Манчестер Юнайтед відбилися.

21' Ще один кутовий виконував Вільярреал, манкуніанці відбилися, але Піно пробивав з-за меж штрафного майданчика і влучив у Мактомінея. Ще один корнер.

19' Шоу після відскоку зі стандарту зміг пробити по воротах, але м'яч пройшов повз ворота.

17' Фойт знову отримує допомогу, кров з носу не зупиняється в аргентинця.

15' Піно виконував подачу з кутового на дальню штангу Трігерос зльоту пробивав, але вийшло вище.

14' Фойт тим часом повернувся на поле з перев'язаною головою та окривавленою ваткою в носі.

13' Пішла подача зі стандарту у штрафний майданчик Вільярреалу, але подальшу скидку від Погби перехопили захисники.

11' Кров пішла у Фойта і зараз за межами поля йому перев'язують голову.

10' На газоні опинився гравець Вільярреалу, після верховою боротьби Погба коліном йому в голову влучив. Медики на поле виходять.

9' Мактоміней отримав передачу перед штрафним майданчиком і пробивав по воротах, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.

7' Погба виконував передачу в штрафну суперника, але ніхто з партнерів там до м'яча не добрався.

5' Лінделеф виконував подачу на чужу половину поля, але засильно вийшло. Снаряд вилитів за межі поля.

3' Контролюють м'яч команди по черзі, поки придивляються один до одного.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

У Гданську відбувається шоу напередодні матчу.

Стали відомі стартові склади команд.

Іспанський Вільярреал зіграє із англійським Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2020/21.

Матч відбудеться в середу, 26 травня, о 22:00 на Міському стадіоні в Гданську.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.