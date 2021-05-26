Палкін оцінив призначення Де Дзербі

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виділив ефект призначення Роберто Де Дзербі на пост головного тренера команди.

Про це розповів сам функціонер.

"Це дуже престижно. Принаймні як мінімум італійська і частина європейської преси, я гадаю, щотижня говоритиме про наш клуб, про те, що ми робимо, як ми граємо та що в нас відбувається. Приїзд Де Дзербі, я вас запевняю, приверне багато уваги – сканувати й оцінювати нас буде вся Європа. Тому для нас це престижно.

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Знов-таки, тренер такого рівня не прийшов би, якби він реально не бачив проєкт під назвою ФК "Шахтар", який сьогодні ми маємо. Йому подобається проєкт, подобається менеджмент, подобається бачення футболу нашого президента, той футбол, що ми демонструємо, і той функціонал, який мають усі наші футболісти.

Усі ці фактори склалися воєдино, ми підписали дворічний контракт, й обидві сторони щасливі. Коли ти дивишся той футбол, у який грає Де Дзербі, він змушує тебе полюбити його футбол", - відзначив Палкін.