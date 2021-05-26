Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Football Italia.

У боротьбу за підписання 22-річного воротаря включилася каталонська Барселони.

Головним претендентом на Доннарумма вважався туринський Ювентус, який підготував для воротаря п'ятирічний контракт із зарплатою в розмірі 10 млн євро за сезон. Джерело стверджує, що "синьо-гранатові" готові стільки ж запропонувати Джанлуїджі.

Відзначимо, що Мілан довгий час намагався домовитися з футболістом про продовження контракту, але у сторін виникли розбіжності.

У сезоні-2020/21 Доннарумма відіграв 48 матчів за Мілан, в яких пропустив 54 голи, а 15 поєдинків відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Доннарумма вирішив покинути Мілан.