Мілан призупинив переговори з Доннаруммою

Гравець відхилив дві пропозиції

Джерело - Чемпіон.

Воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма відхилив дві пропозиції клубу про продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

22-річний італієць відхилив первинну пропозицію про 6 млн євро на рік, включаючи бонус у розмірі 1 млн євро, пов'язані з кваліфікацією в Лізі чемпіонів. Потім міланці підвищили пропозицію до 7 млн ​​євро в рік плюс 1 млн євро у вигляді бонусів, але отримали відмову.

Агент гравця Міно Райола хоче отримати для свого підопічного зарплату в 12 млн євро. Після двох відмов Мілан тимчасово призупинив переговори.

У поточному сезоні Доннарумма провів 38 матчів за Мілан, в яких пропустив 46 м'ячів. Його контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Мілан хоче викупити Томорі у Челсі.