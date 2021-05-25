Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма покине клуб цього літа на правах вільного агента.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Підписати 22-річного футболіста готовий Ювентус. Стверджується, що туринці вже підготували для Доннарумми п'ятирічний контракт із зарплатою в 10 млн євро в рік.

Відзначимо, що Мілан довгий час намагався домовитися з футболістом про продовження контракту, але у сторін виникли розбіжності.

У сезоні-2020/21 Доннарумма відіграв 48 матчів за Мілан, в яких пропустив 54 голи, а 15 поєдинків відстояв на нуль.