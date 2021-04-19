Голкіпер Мілана покине клуб в кінці сезону

Контракт Джанлуїджі Доннарумми з Міланом закінчується в кінці сезону і не погоджує його продовження.

Про це повідомляє sempremilan.com.

Імовірність того, що воротар збірної Італії покине Мілан вільним агентом, дуже висока.

Доннарумма погодив умови контракту з Ювентусом.

Зарплата голкіпера складе 9,5 мільйона євро в рік. Агент Доннарумми, Міно Райола, отримає 20 мільйонів євро комісійних, частина з яких дістанеться батьку футболіста Альфредо.

Доннарумма є вихованцем Мілана. За першу команду россонері дебютував у 2017 році.

Раніше, Аталанта закликала виключити Ювентус, Мілан та Інтер із Серії А.