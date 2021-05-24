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Маркевич остерігається приходу Де Дзербі у Шахтар

Сьогодні 15:22 1183 0
Мирон Маркевич прокоментував зміну тренера у Шахтарі
Маркевич остерігається приходу Де Дзербі у Шахтар
#Шахтар, #Де Дзербі, #Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Голова Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич вказав на своє ставлення до роботи Роберто Де Дзербі, який незабаром має очолити Шахтар.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Наскільки я знаю, він не сам приходить. Він хоче трьох-чотирьох футболістів. Не знаю, залежить від того, з ким він прийде.

Актуально: Де Дзербі: З Шахтарем ще нічого не вирішено

Чи вдасться вистрілити тими, хто є, як це зробив Луческу в Динамо? Подивимося. По-перше, я не знаю, як він працює. Ну Сассуоло – добре, Сассуоло. Яка це команда в Італії? Дев'ята або восьма? Всі говорять про гру команди, а ми побачимо в наступному році. Недовго залишилося", – розповів Маркевич.

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