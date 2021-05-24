Маркевич остерігається приходу Де Дзербі у Шахтар

Голова Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич вказав на своє ставлення до роботи Роберто Де Дзербі, який незабаром має очолити Шахтар.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Наскільки я знаю, він не сам приходить. Він хоче трьох-чотирьох футболістів. Не знаю, залежить від того, з ким він прийде.

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Чи вдасться вистрілити тими, хто є, як це зробив Луческу в Динамо? Подивимося. По-перше, я не знаю, як він працює. Ну Сассуоло – добре, Сассуоло. Яка це команда в Італії? Дев'ята або восьма? Всі говорять про гру команди, а ми побачимо в наступному році. Недовго залишилося", – розповів Маркевич.