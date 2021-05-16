Екстренер Шахтаря може очолити катарський клуб

Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру отримав хорошу в фінансовому плані пропозицію з Катару.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сам португалець наразі чекає варіантів з роботою в Європі.

Каштру залишив Шахтар на початку тижня після двох років роботи. У першому сезоні він виграв з "гірниками" чемпіонат України, а також дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Минулого сезону Шахтар під керівництвом Каштру не виграв жодного трофея. Донецький клуб програв чемпіонський титул Динамо вперше з 2016 року.

Раніше, Шахтар оголосив про відхід Каштру.