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Каштру отримав привабливу пропозицію з Катару

Сьогодні 13:13 739 0
Екстренер Шахтаря може очолити катарський клуб
Каштру отримав привабливу пропозицію з Катару
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ukrinform.ua.

Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру отримав хорошу в фінансовому плані пропозицію з Катару.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сам португалець наразі чекає варіантів з роботою в Європі.

Каштру залишив Шахтар на початку тижня після двох років роботи. У першому сезоні він виграв з "гірниками" чемпіонат України, а також дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Минулого сезону Шахтар під керівництвом Каштру не виграв жодного трофея. Донецький клуб програв чемпіонський титул Динамо вперше з 2016 року.

Раніше, Шахтар оголосив про відхід Каштру.

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