Суркіс оцінив можливість продажу Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не отримував жодної пропозиції стосовно продажу клубу.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Чи були пропозиції стосовно продажу Динамо? На мене ніхто не виходив. Коли спонсори хочуть себе рекламувати, то вони так торгуються, що, таке враження, віддають останнє. Їм потрібна ця реклама, вони заробляють на цьому й розуміють, що Динамо може принести їм більше грошей.

Адже ніхто не пришиє нашивку, розуміючи, що це просто викинуті гроші. Хотілося би бачити, щоб спонсори приходили, як то кажуть, через любов до мистецтва й давали свої гроші. У нас достатньо прикладів – Дніпро, Карпати, Металіст, Кривбас, Арсенал, Чорноморець, Металург Донецьк. Де ці клуби? Вони всі продавалися чи віддавалися в інші руки. Їх не існує.

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Честь і хвала Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що він зберіг футбольний клуб Шахтар. У нього, як ні в кого, була можливість закрити цей проєкт, наголошую – дорогий проєкт. У це неможливо повірити, але він міг це зробити. Запевняю вас, що Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші. Кожен матч він пропускає через своє серце.

На мій день народження він сказав, що ми – споріднені душі. Його тост лунав так: вважаю, що срібні медалі підходять для Ігоря Михайловича, а я краще виглядаю із золотими. У нас триває протистояння. Ми в нормальних людських стосунках, але на футбольному полі ми не поступаємося. Не ми з ним б'ємося на полі, а грають наші футболісти, наші філософії. Я обрав такий шлях, він – інший. Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо. І навпаки", – розповів Суркіс.