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Суркіс не виключив повернення Ярмоленка в Динамо

Сьогодні 23:25 231 0
Ігор Суркіс прокоментував можливе повернення Андрія Ярмоленка
Суркіс не виключив повернення Ярмоленка в Динамо
#Ярмоленко, #Вест Гем, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на імовірне повернення півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Ніколи не кажи "ніколи". Ярмоленко – один із найсильніших гравців Динамо за останнє десятиріччя. Ми з ним пройшли важкий шлях – виграли 2 чемпіонства, грали в групі ЛЧ, а після цього продали.

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Ми з Андрієм у чудових стосунках – він вітає мене зі всіма трофеями Динамо, з днем народження. Я його вітаю теж. Зауважу, що я перебуваю у чудових стосунках зі всіма гравцями, які грали в Динамо – навіть із тими, які зараз не працюють в клубі, адже всіх взяти неможливо", – резюмував Суркіс.

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