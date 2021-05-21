Суркіс не виключив повернення Ярмоленка в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на імовірне повернення півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Ніколи не кажи "ніколи". Ярмоленко – один із найсильніших гравців Динамо за останнє десятиріччя. Ми з ним пройшли важкий шлях – виграли 2 чемпіонства, грали в групі ЛЧ, а після цього продали.

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Ми з Андрієм у чудових стосунках – він вітає мене зі всіма трофеями Динамо, з днем народження. Я його вітаю теж. Зауважу, що я перебуваю у чудових стосунках зі всіма гравцями, які грали в Динамо – навіть із тими, які зараз не працюють в клубі, адже всіх взяти неможливо", – резюмував Суркіс.