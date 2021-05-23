Шевченко виділив недоліки збірної України

У збірної України є проблеми з реалізацією гольових моментів.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"У нас є недоліки, особливо в реалізації гольових моментів. В іншому, незважаючи на результат, ми навесні провели дуже хороші три матчі. Якби реалізували всі моменти - це були б хороші три гри.

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Розслаблятися не можна в таких матчах, але були допущені індивідуальні помилки в реалізації. Ми прибираємо ці матчі в сторону, головне зараз - підійти в гарній формі, як моральної, так і фізичної, і добре провести три найближчі гри. Потрібно показати хороший рівень і інтенсивність, після чого поїхати на чемпіонат Європи. У нас є завдання, які ми повинні виконати. Ми повинні вийти з групи - це перше завдання для нас", - розповів Шевченко.