Євро-2020. Розклад матчів збірної України в групі C

Джерело - Чемпіон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який пройде на полях 11 міст. Збірна України під час жеребкування потрапила до квартету C. Суперниками України в групі є збірні Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Збірна Нідерландів є одним із господарів Євро та зіграє усі матчі вдома. Саме зі збірною країни тюльпанів підопічні Шевченка зіграють першу гру.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Розклад матчів у групі C

13 червня

22:00. Нідерланди - Україна (Амстердам, Арена Йогана Кройфа)

19:00. Австрія - Північна Македонія

17 червня

16:00. Україна - Північна Македонія (Бухарест, Національний стадіон)

22:00. Нідерланди - Австрія

21 червня

19:00. Україна - Австрія (Бухарест, Національний стадіон)

19:00. Північна Македонія - Нідерланди

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи C у 1/8 фіналу на стадіоні Ференца Пушкаша (Будапешт) зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі D, E або F. Друге місце в квартеті С виходить на переможця групи A. Гру заплановано на 26 червня, на Вемблі (Лондон). Ймовірне третє місце в нашій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможця групи F. Матч відбудеться 28 червня на Національному стадіоні (Бухарест).