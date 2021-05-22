 Євро-2020. Розклад матчів збірної України в групі C | Футбол | Champion.com.ua
Суркіс: Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки Лобановському
Сьогодні 09:39 680
Атлетіко перемогло Вальядолід та виграло чемпіонат Іспанії
Сьогодні 20:53 290
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
Сьогодні 19:50 727
Романчук виграв чемпіонат Європи на дистанції 800 м вільним стилем
Сьогодні 19:24 254
Кривбас вийшов у Першу лігу
Сьогодні 18:57 381
Леклер виграв поул на домашньому Гран-прі Монако
Сьогодні 17:13 252
Горуна виграв чемпіонат Європи
Сьогодні 16:26 309
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 15:32 5303
Ребров може очолити турецький ТОП-клуб
Сьогодні 13:25 692 1
Стало відомо коли Шахтар оголосить про підписання Де Дзербі
Сьогодні 10:24 503
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 4179
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 586
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4111
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11761
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 446
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО Valeriy Ruchka
19.05.2021 12:04 1100
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами Valeriy Ruchka
19.05.2021 11:07 2284
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:43 1424
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1344
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3533
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Розклад матчів збірної України в групі C

Сьогодні 20:30 569 0
Євро-2020. Розклад матчів збірної України в групі C

Джерело - Чемпіон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який пройде на полях 11 міст. Збірна України під час жеребкування потрапила до квартету C. Суперниками України в групі є збірні Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Збірна Нідерландів є одним із господарів Євро та зіграє усі матчі вдома. Саме зі збірною країни тюльпанів підопічні Шевченка зіграють першу гру.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Розклад матчів у групі C

13 червня

22:00. Нідерланди - Україна (Амстердам, Арена Йогана Кройфа)

19:00. Австрія - Північна Македонія

17 червня

16:00. Україна - Північна Македонія (Бухарест, Національний стадіон)

22:00. Нідерланди - Австрія

21 червня

19:00. Україна - Австрія (Бухарест, Національний стадіон)

19:00. Північна Македонія - Нідерланди

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи C у 1/8 фіналу на стадіоні Ференца Пушкаша (Будапешт) зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі D, E або F. Друге місце в квартеті С виходить на переможця групи A. Гру заплановано на 26 червня, на Вемблі (Лондон). Ймовірне третє місце в нашій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможця групи F. Матч відбудеться 28 червня на Національному стадіоні (Бухарест).

 

 

Коментарі ()