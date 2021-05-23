 Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном | Футбол | Champion.com.ua
WBO санкціонувала поєдинок Усик - Джошуа
Вчора 22:13 2885
Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном
Сьогодні 12:15 550
Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером
Сьогодні 08:29 442
Україна - Бахрейн: Де дивитися контрольний матч
Сьогодні 08:18 2464
Тейлор двічі відправив Раміреса в нокдаун і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 08:14 763
Атлетіко перемогло Вальядолід та виграло чемпіонат Іспанії
Вчора 20:53 870
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
Вчора 19:50 3305
Романчук виграв чемпіонат Європи на дистанції 800 м вільним стилем
Вчора 19:24 553
Кривбас вийшов у Першу лігу
Вчора 18:57 792
Леклер виграв поул на домашньому Гран-прі Монако
Вчора 17:13 381
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
Вчора 08:19 799 2
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 08:04 1751
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 4460
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 608
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4138
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11783
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 473
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф Valeriy Ruchka
20.05.2021 10:04 648
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії Valeriy Ruchka
19.05.2021 22:52 3704
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США Valeriy Ruchka
19.05.2021 21:43 19653
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном

Сьогодні 12:15 550 0
Стала відома заявка збірної України
Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном
#Шевченко, #Україна, #Бахрейн

Джерело - УАФ.

Тренерським штаб збірної України назвав футболістів, які зможуть зіграти у товариському матчі проти Бахрейна.

Заявка збірної України на матч з Бахрейном:

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Лєднєв, 8. Артем Бондаренко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Віктор Циганков, 17. Євген Макаренко, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Артем Бєсєдін, 14. Артем Довбик

Коментарі ()