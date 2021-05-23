Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном

Стала відома заявка збірної України

Джерело - УАФ.

Тренерським штаб збірної України назвав футболістів, які зможуть зіграти у товариському матчі проти Бахрейна.

Заявка збірної України на матч з Бахрейном:

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Лєднєв, 8. Артем Бондаренко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Віктор Циганков, 17. Євген Макаренко, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Артем Бєсєдін, 14. Артем Довбик