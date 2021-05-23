Аталанта побореться з Шахтарем за лідера Сассуоло

Джерело - sport.ua.
У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за лідера Сассуоло Жеремі Бога.
Про це повідомляє Calciomercato.
В гонку за Бога вступила Аталанта, яка серйозно налаштована отримати талановитого хавбека.
Сам Бога вже заявив, що не досяг розуміння з Сассуоло в питанні продовження контракту, а тому налаштований влітку змінити клуб.
Крім Шахтаря і Аталанти підписати гравця прагнуть Ювентус, Марсель, Наполі та Ліон.
Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.