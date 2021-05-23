Аталанта побореться з Шахтарем за лідера Сассуоло

Вінгер Сассуоло може змінити команду

У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за лідера Сассуоло Жеремі Бога.

Про це повідомляє Calciomercato.

В гонку за Бога вступила Аталанта, яка серйозно налаштована отримати талановитого хавбека.

Сам Бога вже заявив, що не досяг розуміння з Сассуоло в питанні продовження контракту, а тому налаштований влітку змінити клуб.

Крім Шахтаря і Аталанти підписати гравця прагнуть Ювентус, Марсель, Наполі та Ліон.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.