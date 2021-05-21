Не піду куди завгодно: Гравець Сассуоло про можливий трансфер у Шахтар

Жеремі Бога прокоментував своє майбутнє

Півзахисник Сассуоло Жеремі Бога хоче влітку змінити команду.

Про це розповів сам футболіст.

"Було прийнято спільне рішення, що влітку я піду. Хочу зробити крок вперед. Після трьох років в клубі це найкращий момент. Якщо буде можливість піти кудись слідом за Роберто Де Дзербі, то чому б і ні? Але це не означає, що я піду куди завгодно. Подивимося, де він виявиться. Нічого не виключаю", - сказав Бога.

Бога виступає за Сассуоло з 2018 року. У нинішньому сезоні він взяв участь в 27 матчах, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. 24-річний футболіст грає на позиції лівого вінгера.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.