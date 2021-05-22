 Чемпіонат Європи - 2020 з футболу: розклад матчів, склад груп, турнірна сітка | Футбол | Champion.com.ua
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Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Сьогодні 19:50 727 0
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Джерело - Чемпіон.

11 червня у Європі розпочнеться континентальна першість з футболу - Євро-2020. Уперше в історії турніру матчі чемпіонату Європи приймуть 11 міст. Жеребкування було проведено таким чином, що господарі Євро зіграють свої ігри вдома. Фінал відбудеться 11 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні.

На груповій стадії 24 національні збірні поділені на 6 груп визначать учасників 1/8 фіналу - команди, які посядуть перші два місця в своїй групі та 4 найкращі команди, які завершать груповий етап третіми. Збірна України потрапила до квартету C, де нашими суперниками є Австрія, Північна Македонія та Нідерланди.

Група А

Італія
Швейцарія
Туреччина
Вельс
 

Група B

Бельгія
Росія 
Данія
Фінляндія
 

Група C

Україна
Нідерланди
Австрія
Північна Македонія
 

Група D

Англія
Хорватія
Чехія
Шотландія
 

Група Е

Іспанія
Польща
Швеція
Словаччина
 

Група F

Німеччина
Франція
Португалія
Угорщина

Розклад

Груповий етап

11 червня, п'ятниця

22:00. Туреччина - Італія

12 червня, субота

16:00. Вельс - Швейцарія

19:00. Данія - Фінляндія

22:00. Бельгія - Росія

13 червня, неділя

16:00. Англія - Хорватія

19:00. Австрія - Північна Македонія

22:00. Нідерланди - Україна

14 червня, понеділок

16:00. Шотландія - Чехія

19:00. Польща - Словаччина

22:00. Іспанія - Швеція

16 червня, середа

16:00. Фінляндія - Словаччина

19:00. Туреччина - Вельс

22:00. Італія - Швейцарія

17 червня, четвер

16:00. Україна - Північна Македонія

19:00. Данія - Бельгія

22:00. Нідерланди - Австрія

18 червня, п'ятниця

16:00. Швеція - Словаччина

19:00. Хорватія - Чехія

22:00. Англія - Шотландія

19 червня, субота

16:00. Угорщина - Франція

19:00. Португалія - Німеччина

22:00. Іспанія - Польща

20 червня, неділя

19:00. Італія - Вельс

19:00. Швейцарія - Туреччина

21 червня, понеділок

19:00. Україна - Австрія

19:00. Північна Македонія - Нідерланди

22:00. Фінляндія - Бельгія

22:00. Росія - Данія

22 червня, вівторок

22:00. Чехія - Англія

22:00. Хорватія - Шотландія

23 червня, середа

19:00. Швеція - Польща

19:00. Словаччина - Іспанія

22:00. Німеччина - Угорщина

22:00. Португалія - Франція

1/8 фіналу

26 червня, субота 

19:00. А2 - B2

22:00. A1 - C2

27 червня, неділя

19:00. C1 - D3/E3 або F3

22:00. B1 - A3/D3/E3 або F3

28 червня, понеділок

19:00. D2 - E2

22:00. F1 - F3/B3 або C3

29 червня, вівторок

19:00. D1 - F2

22:00. E1 - A3/B3/C3 або D3

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