 Жеребкування Євро-2020: Як це було | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Жеребкування Євро-2020: Як це було

Сьогодні 20:00 4012 0
Жеребкування Євро-2020: Як це було
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершується! Україна отримала своїх суперників - Нідерланди та Австрія, а також можливого суперника з плей-оф Ліги націй.

Група А

Італія

Швейцарія

Туреччина

Уелсь

Група B

Бельгія

Росія 

Данія

Фінляндія

Група C

Україна

Нідерланди

Австрія

Грузія/Північна Македонія/Косово/Білорусь

Група D

Англія

Хорватія

Чехія

Шотландія/Ізраїль/Норвегія/Сербія

Група Е

Іспанія

Польща

Швеція

Боснія і Герцеговина/Північна Ірландія/Словаччина/Ірландія

Група F

Німеччина

Франція

Португалія

Ісландія/Румунія/Болгарія/Угорщина

 

Франческо Тотті відкриває перший шар і це - Україна, ми, як ви знаєте відправляємося у групу C.

Андрій Шевченко присутній на сьогоднішньому заході.

Тепер Джорджо Маркетті розповість про регламент сьогоднішнього жеребкування.

Зараз на сцену виходять легендарні футболісти, які допоможуть провести жеребкування.

Жоао Маріу та Рікардо Карвальо винесли трофей, який здобула збірна Португалії 3,5 роки тому.

Організатори максимально відтягують момент жеребкування. Зараз ми переглядаємо найяскравіші моменти Євро-2016 у Франції.

Тепер дививмося у яких містах вібдуватиметься головний турнір континенту.

Зараз на сцену вийшов автор гімну чемпіонату Європи - Мартін Гарікс, який дає інтерв'ю.

Тільки що завершили свій виступ циркові гімнасти.

Церемонія жеребкування зовсім скоро розпочнеться.

У  столиці Румунії Бухаресті в суботу, 30 листопада, відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2020 майже завершена. Залишилося визначити чотирьох учасників форуму, які отримали додатковий шанс в плей-оф Ліги націй.

Учасники стикових матчів Євро-2020.

Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія
Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія
Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль
Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь

Це буде навесні, а вже зараз – жеребкування групової стадії Євро-2020.

Деякі комбінації команд уже відомі завдяки прив'язці збірних до міст проведення поєдинків. Наприклад, у групі С Україна потрапила до компанії Нідерландів. Ще двох суперників, - з третього і четвертого кошиків, - визначить жереб.

Початок жеребкування о 19:00 за Києвом.

В Україні в прямому ефірі процедуру покаже телеканал Футбол 1. В Інтернеті церемонію можна переглянути на платформі Oll.tv. (Трансляція платна)

Крім того, текстову трансляцію жеребкування буде здійснювати наш сайт.

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