Вінгер Динамо Карлос Де Пена може покинути київський клуб вже цього літа.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"У Карлоса народилася дитина, рідня хоче бачити його ближче до батьківщини. У нього ще півроку діє контракт. Якщо у нього буде бажання продовжити контракт, я із задоволенням поставлю також свій підпис", - заявив функціонер.

Актуально: Суркіс не виключив повернення Ярмоленка в Динамо

"Якщо ж він захоче піти, тим більше, за його словами, у нього є пропозиція з МЛС, то ми отримаємо за нього якісь гроші зараз. Або ж взимку він піде безкоштовно. Я не буду утримувати футболіста в Динамо, як в клітці", - сказав Суркіс.