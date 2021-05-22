Джерело - ПроФутбол Digital.
Вінгер Динамо Карлос Де Пена може покинути київський клуб вже цього літа.
Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.
"У Карлоса народилася дитина, рідня хоче бачити його ближче до батьківщини. У нього ще півроку діє контракт. Якщо у нього буде бажання продовжити контракт, я із задоволенням поставлю також свій підпис", - заявив функціонер.
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"Якщо ж він захоче піти, тим більше, за його словами, у нього є пропозиція з МЛС, то ми отримаємо за нього якісь гроші зараз. Або ж взимку він піде безкоштовно. Я не буду утримувати футболіста в Динамо, як в клітці", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки.