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Барселона поступилася Сельті, Реал переграв Атлетік. Результати матчів 37 туру Ла-Ліги

Сьогодні 21:29 768 0
Атлетіко переграло Осасуну
Барселона поступилася Сельті, Реал переграв Атлетік. Результати матчів 37 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга, #Реал, #Барселона, #Атлетіко, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, відбулися матчі 37 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
37 тур, 16 травня

Атлетік - Реал Мадрид 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Начо

Атлетіко - Осасуна 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Будімір, 1:1 - 82 Лоді, 2:1 - 88 Суарес

Барселона - Сельта 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Мессі, 1:1 - 38 Міна, 1:2 - 89 Міна

Алавес - Гранада 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Понс, 2:0 - 21 Дуарте, 2:1 - 31 Моліна, 2:2 - Пуертас 63, 3:2 - 66 Хоселу, 4:2 - 72 Ріоха

Бетіс - Уеска 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Іглесіас

Валенсія - Ейбар 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 3 Гедеш, 2:0 - 19 Солер, 3:0 - 30 Солер, 3:1 - 39 Жіль, 4:1 - 49 Гедеш

Вільярреал - Севілья 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Бакка, 2:0 - 47 Бакка, 3:0 - 66 Морено, 4:0 - 79 Бакка

Кадіс - Ельче 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Марі, 1:1 - 58 Мілья, 1:2 - 64 Гонсалес, 1:3 - 88 Фідель

Реал Сосьєдад - Вальядолід 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 6 Ісак, 2:0 - 16 Ісак, 3:0 - 28 Сільва, 4:0 - 35 Янузай

Хетафе - Леванте 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Алена, 1:1 - 30 Мелеро, 2:1 - 84 Кубо

Нагадаємо, Зідан вирішив покинути Реал.

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