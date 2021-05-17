Реал визначив фаворита на заміну Зідану

Массіміліано Аллегрі може очолити Реал

Керівництво Реала бачить головним кандидатом на місце тренера клубу Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Marca.

Ймовірними наступниками Зідана можуть також стати німець Йоахім Лев та Рауль. Останній має найбільшу підтримку фанатів, про що свідчить опитування.

Нинішній тренер мадридської Кастільї набрав 57% голосів. 17% вболівальників підтримують кандидатуру Лева. І лише 10% фанів обирають Аллегрі, тоді як 16% не підтримали б жодного із цієї трійки. Всього у голосуванні взяли участь понад 157 тисяч осіб.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.