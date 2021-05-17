 Реал визначив фаворита на заміну Зідану | Футбол | Champion.com.ua
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Реал визначив фаворита на заміну Зідану

Сьогодні 18:55 1348 0
Массіміліано Аллегрі може очолити Реал
Реал визначив фаворита на заміну Зідану
#Реал, #Зідан

Джерело - football24.ua.

Керівництво Реала бачить головним кандидатом на місце тренера клубу Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Marca.

Ймовірними наступниками Зідана можуть також стати німець Йоахім Лев та Рауль. Останній має найбільшу підтримку фанатів, про що свідчить опитування.

Нинішній тренер мадридської Кастільї набрав 57% голосів. 17% вболівальників підтримують кандидатуру Лева. І лише 10% фанів обирають Аллегрі, тоді як 16% не підтримали б жодного із цієї трійки. Всього у голосуванні взяли участь понад 157 тисяч осіб.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.

 

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