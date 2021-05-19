Луческу пояснив провал з Дуелундом

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив, чому хавбек Міккель Дуелунд майже не грав в минулому сезоні.
Про це розповів сам румунський спеціаліст.
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"Моя робота в Динамо означає, що потрібно добиватися результату. Це повинно стимулювати гравців. У Дуелунда була можливість грати, але конкуренцію у нього виграв Буяльський. Він хоче грати на позиції Буяльського. Дуелунда взяли за великі гроші, у нього дуже хороший контракт, який не можна порівняти з контрактами українців. Думаю, він добре себе почуває з такими грошима.
Було багато помилок при трансферах. Винятки - Кендзьора, Де Пена і Родрігес. Потрібно працювати, а на одному таланті результату не досягти", - вважає Луческу.
Дуелунд у сезоні УПЛ 2020/21 зіграв лише 4 матчі.
Нагадаємо, Белуце покинув київське Динамо.