Кейн хоче покинути Тоттенгем

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб

Нападник Тоттенгем Хотспур Гаррі Кейн хоче змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

27-річний англієць знову повідомив керівництву "шпор", що хоче піти з клубу. Водночас Тоттенгем не хоче продавати найкращого бомбардира АПЛ.

Джерело стверджує, що Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Челсі вже контактували з агентами Кейна. Всі ці клуби висловлюють зацікавленість у якнайшвидшому трансферові нападника.

Кейн хоче залишитися в АПЛ. Він має намір вирішити питання про своє майбутнє до Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що Кейн готовий перейти в Барселону.