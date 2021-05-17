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Кейн хоче покинути Тоттенгем

Сьогодні 23:14 320 0
Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Кейн хоче покинути Тоттенгем
#Кейн, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - championat.com.

Нападник Тоттенгем Хотспур Гаррі Кейн хоче змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

27-річний англієць знову повідомив керівництву "шпор", що хоче піти з клубу.  Водночас Тоттенгем не хоче продавати найкращого бомбардира АПЛ.

Джерело стверджує, що Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Челсі вже контактували з агентами Кейна. Всі ці клуби висловлюють зацікавленість у якнайшвидшому трансферові нападника.

Кейн хоче залишитися в АПЛ. Він має намір вирішити питання про своє майбутнє до Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що Кейн готовий перейти в Барселону.

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