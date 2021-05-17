Тоттенгем оцінив Кейна у 150 млн фунтів

Джерело - tribuna.com.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн хоче змінити клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє The Telegraph.
Президент лондонців Деніел Леві не хоче відпускати 27-річного футболіста в інший англійський клуб і оцінює його в 150 млн фунтів (близько 175 млн євро).
Серед претендентів на Кейна фігурує Челсі. За даними джерела, переговори "шпор" з "синіми" будуть неймовірно складними, враховуючи серйозне суперництво між клубами.
Нагадаємо, Кейн хоче змінити клуб у літнє трансферне вікно.