Тоттенгем оцінив Кейна у 150 млн фунтів

Тоттенгем не хоче продавати нападника у англійський клуб

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн хоче змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент лондонців Деніел Леві не хоче відпускати 27-річного футболіста в інший англійський клуб і оцінює його в 150 млн фунтів (близько 175 млн євро).

Серед претендентів на Кейна фігурує Челсі. За даними джерела, переговори "шпор" з "синіми" будуть неймовірно складними, враховуючи серйозне суперництво між клубами.

Нагадаємо, Кейн хоче змінити клуб у літнє трансферне вікно.