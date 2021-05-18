Форвард Миная Артем Мілевський не визначився з подальшим розвитком кар'єри.

Про це розповів менеджер футболіста Олександр Панков.

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"Контракт у Мілевського з Минаєм до літа 2022 року. Але була домовленість, що в Першій лізі грати не будемо. Розійдемося з Минаєм. Повернення в УПЛ - не помилка, а великий плюс для Артема. Звичайно, хотілося голів і асистів, але, на жаль, не вийшло.

Що далі? Людині 36 років. Скільки ще команд потрібно пройти? Звичайно, він думає над переходом в іншу площину. Все можливо. Можливо, настав період, коли потрібно зрозуміти - чи є мотивація грати в футбол чи займатися вже іншими справами", - сказав Панков.