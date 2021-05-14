Денисов: Минай не зникне, але всі гравці можуть піти

Олександр Севідов не буде консультантом Миная у Першій лізі.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"На сьогодні є інформація, що Минай не зникне, залишившись в Першій лізі. При цьому, звертаю вашу увагу, з усіма гравцями перепідписані контракти, що в разі вильоту команди до Першої ліги, вони отримують статус вільного агента. Фактично, сьогодні вся команда може розійтися наліво і направо.

Вже я знаю, що Кожанов покинув Минай. Нурієв, Пиняшко і Мілевський, швидше за все, теж не залишаться. Більш того, президент Миная поки не зустрічався з командою. Він сам футболістам не сказав, чи буде існувати команда. Відомо, що Цимбал не буде виконувати обов'язки головного тренера. Відомо, що Олександр Севідов не буде консультантом Миная у Першій лізі, але, в тому числі відомо, що Олександр Севідов буде директором дитячої академії.

Відносно фінансової ситуації в клубі. Футболісти отримали виплати за квітень. Фінансова ситуація досить нормальна в "Минаї", - сказав Денисов.