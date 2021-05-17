У гравця виявили коронавірус

Півзахисник мадридського Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

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Німецький гравець вирушив на самоізоляцію 14 травня, адже контактував з зараженим на коронавірус.

Таким чином, участь Крооса в заключному турі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала, 22 травня, знаходиться під загрозою. М

У поточному сезоні німець провів 42 матчі за Реал у всіх турнірах, в яких забив три голи і виконав 12 гольових передач.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.