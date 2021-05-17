Джерело - isport.ua.
Півзахисник мадридського Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
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Німецький гравець вирушив на самоізоляцію 14 травня, адже контактував з зараженим на коронавірус.
Таким чином, участь Крооса в заключному турі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала, 22 травня, знаходиться під загрозою. М
У поточному сезоні німець провів 42 матчі за Реал у всіх турнірах, в яких забив три голи і виконав 12 гольових передач.
Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.