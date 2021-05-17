Аллегрі готовий очолити Реал

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал продовжує пошуки нового тренера на випадок відходу Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Представники мадридського клубу зустрічалися з екстренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі минулого тижня.
Сторони контактують з березня. 53-річний фахівець згоден очолити Реал, якщо клуб зробить рішення на його користь.
Італійські команди також зацікавлені в запрошенні Аллегрі, але його пріоритет - Реал.
Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021
- He’s in ‘direct contact’ with Real since March.
- He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].
- Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting.
Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.