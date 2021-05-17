 Аллегрі готовий очолити Реал | Футбол | Champion.com.ua
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Аллегрі готовий очолити Реал

Сьогодні 13:28 421 0
Італійський фахівець зустрівся з керівництвом мадридського клубу
Аллегрі готовий очолити Реал
#Реал, #Атлетік, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал продовжує пошуки нового тренера на випадок відходу Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Представники мадридського клубу зустрічалися з екстренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі минулого тижня.

Сторони контактують з березня. 53-річний фахівець згоден очолити Реал, якщо клуб зробить рішення на його користь.

Італійські команди також зацікавлені в запрошенні Аллегрі, але його пріоритет - Реал.

Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.

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