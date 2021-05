Аллегрі готовий очолити Реал

Мадридський Реал продовжує пошуки нового тренера на випадок відходу Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Представники мадридського клубу зустрічалися з екстренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі минулого тижня.

Сторони контактують з березня. 53-річний фахівець згоден очолити Реал, якщо клуб зробить рішення на його користь.

Італійські команди також зацікавлені в запрошенні Аллегрі, але його пріоритет - Реал.

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨



- He’s in ‘direct contact’ with Real since March.



- He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].



- Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting.