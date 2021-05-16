Зідан вирішив покинути Реал

Зідан визначився зі своїм майбутнім

Зінедін Зідан після закінчення сезону піде з поста головного тренера Реала.

Про це розповів журналіст Фернандо Бургос.

Французький фахівець вже повідомив про рішення покинути Реал футболістів мадридського клубу. При цьому цю інформацію Зідан доніс до гравців ще перед матчем з Севільєю в минулому турі Ла-Ліги.

Наразі Реал веде боротьбу за чемпіонство - за два тури до закінчення чемпіонату мадридський клуб відстає від Атлетіко на два очки.

Нагадаємо, Рауль - фаворит на посаду тренера Реала в разі відходу Зідана.