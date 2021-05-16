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Луческу: У мене немає причин йти на пенсію

Сьогодні 17:08 485 0
Румунському фахівцю було важко на початку
Луческу: У мене немає причин йти на пенсію
#Луческу, #Динамо

Джерело - Prosport.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу провів на базі клубу майже 8 місяців.

Про це він розповів порталу Prosport.

"Початок був важким, я думав не про перфоманси, а про відновлення команди з давніми традиціями. Було вкрай складно, на мені була величезна відповідальність - кваліфікація в групу Ліги чемпіонів. Добре, що відразу виграли Суперкубок України", - заявив фахівець.

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"Я хотів перевірити себе, де я, що ще є в мені, чи є у мене амбіції, мотивація, ентузіазм... Я зробив правильний вибір. Я був на базі близько 8 місяців, але не відчув цього, тому що активність була дуже великою. Добре, що в мені є енергія і такий ентузіазм. У мене немає причин йти на пенсію", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Луческу пояснив відсутність замін у фіналі Кубка України.

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